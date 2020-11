Il cocktail Baby Yoda spopola su Instagram grazie a Jennifer Aniston

Se il cocktail Baby Yoda spopola in rete, gran parte del "merito" è di Jennifer Aniston.

Qualche giorno fa l'attrice, che ha dimostrato di avere un incredibile successo su Instagram fin dalla sua prima apparizione ufficiale sul social, ha pensato di ricondividere in una delle sue storie il post di un drink dedicato al simpatico personaggio, accompagnato dalla didascalia "May the force be with us!"

Grazie alla condivisione della ex Rachel di Friends, la creazione di Michael Young (co-proprietario del The Vault, un piccolo ristorante di Banbridge, nell'Irlanda del Nord) è diventata virale.

Nel post originale il locale aveva presentato la creazione dedicata al personaggio protagonista di "Star Wars", con tanto di ingredienti (kiwi, lime fresco, sciroppo di zucchero di canna e Bitter) e consigli per realizzarlo a casa.

