Un solo esercizio per dormire meglio: eccolo spiegato

Secondo una ricerca condotta dall'Eurodap, gli italiani che hanno problemi di sonno sono circa 9 milioni, 4 dei quali sarebbero affetti da insonnia cronica. È noto che il sonno ha un ruolo fondamentale sulla nostra salute psicofisica. Ma allora come risolvere il problema?

Una soluzione per migliorare la qualità del sonno è stata recentemente presentata da Daniel Barone, neurologo del New York Presbyterian Hospital e professore al Weil Cornell Medical College. Si tratta di un semplice esercizio basato sulla "meditazione consapevole" della durata di 15 minuti, che lo stesso Barone ha affermato di praticare tutti i giorni per rilassarsi.

L'esperto ha spiegato che il metodo è molto semplice da mettere in pratica. Il contesto ideale è una una stanza buia e il più possibile silenziosa. Si può ricorrere all'utilizzo di tappi per le orecchie o indossare delle cuffie e ascoltare della musica.

Dopo aver impostato un timer della durata di 12-15 minuti, bisogna sedersi con gli occhi chiusi, la schiena dritta, le mani sulla pancia e i piedi sul pavimento. Tutta la concentrazione è focalizzata sul respiro: magari ripetendo dentro di sé "dentro" (quando si inspira con il naso) e "fuori" (quando si espira con la bocca).

Un esercizio davvero molto semplice, assolutamente da provare.

(Fonte: businessinsider.com)