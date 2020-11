Sei in fissa con il Natale? Partecipa alla challenge di LEGO

Per coloro che aspettano per tutto l'anno il Natale per tirare fuori le decorazioni, LEGO ha lanciato la challenge #BuildToGive (ovvero, "costruire per donare") che si pone l'obiettivo di donare fino ad un milione di set di mattoncini ai bambini bisognosi.

Ma in cosa consiste questa challenge e come si fa a partecipare? L'iniziativa è molto semplice: per partecipare basta costruire la propria decorazione natalizia utilizzando gli iconici mattoncini colorati (ma anche gli elementi e le minifigure), scattare una foto e pubblicarla sui social taggando @LegoItaly_Official e inserendo l’hashtag #BuildToGive.

Non importa quale sia la forma: può essere un fiocco, un cuore, un pupazzo di neve, un albero di Natale o qualsiasi altra cosa.

Per ogni decorazione creata e condivisa, LEGO donerà un set di mattoncini ad un bimbo che ne ha bisogno: l'obiettivo è quello di rendere colorata e felice questa festa per tantissimi bambini, regalargli un sorriso e fargli sapere che qualcuno pensa a loro.

Un modo creativo e costruttivo per attendere il Natale.

(Credits photo: lego.com)