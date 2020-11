Bella Hadid super sexy: in topless e parrucca rossa infiamma il web

Nelle ultime ore Bella Hadid ha letteralmente infiammato il web postando alcuni scatti in cui si mostra decisamente sexy.

La modella, tra le più belle e amate al mondo, ha posato in topless, con il seno nudo (parzialmente) nascosto dal braccio e indossando soltanto un micro tanga color nude. A rendere ancora più provocante e bollente lo scatto, una parrucca rosso fuoco abbinata a maxi stivali di vernice con tacco e plateau.

Non è difficile immaginare la reazione dei social: il post, in pochissimo tempo, ha ricevuto una pioggia di like (quasi 2 milioni) e tantissimi commenti.

Non è la prima volta che la modella si mostra provocante e senza veli, ma di certo l'effetto che scatena sugli utenti è sempre di grande impatto.

Di recente Bella ha debuttato anche come stilista lanciando la sua prima collezione streetwear in collaborazione con il brand Chrome Hearts. Come dichiara nella didascalia, la collezione ha registrato il sold-out in soli 5 minuti. E questi scatti sono un piccolo omaggio a tutti i suoi fedelissimi follower.

(Credits photo: Instagram/bellahadid)