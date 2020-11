Arrivano i Fleets, i tweet che si cancellano dopo 24 ore

Dopo vari test nel mondo, sono stati lanciati ufficialmente da Twitter a livello globale i Fleets, ovvero delle "storie" in stile Instagram che spariscono dopo 24 ore.

Con questo nuovo formato, gli utenti potranno pubblicare testi, immagini e video che scompariranno in automatico dopo un giorno dalla loro creazione.

I Fleets sono stati introdotti poiché, secondo le analisi del social network, troppi utenti si sentono sotto pressione quando devono pubblicare qualcosa che rimane online per sempre. Per questo il social network pensa che questa nuova forma di comunicazione spingerà gli utenti a twittare di più senza remore.

Il team di Twitter spera di invogliare le persone a condividere maggiormente i propri pensieri momentanei e gli utenti potranno così commentare con un messaggio privato o con un'emoji.

"I Fleets servono a condividere pensieri momentanei: aiutano ad avviare conversazioni e restano in giro solo per 24 ore", spiega Twitter. "Attraverso i nostri test in Brasile, Italia, India e Corea del Sud, abbiamo appreso che Fleets aiutava le persone a sentirsi più a loro agio nel partecipare alla conversazione. Con Fleets abbiamo visto le persone parlare di più su Twitter".

