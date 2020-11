Amazon lancia negli USA la farmacia online

Amazon apre un nuovo business nel settore farmaceutico. Ha lanciato infatti, per ora solo negli Stati Uniti, la sua farmacia online. Si chiama Amazon Pharmacy ed è il nuovo portale che mette in vendita farmaci generici acquistabili dagli abbonati Prime, senza assicurazione sanitaria, a prezzi scontati fino all’80%. I farmaci ovviamente arriveranno a casa con corriere.

Il nuovo servizio attirerà di certo anche i consumatori fino ad ora diffidenti dal comprare medicinali online. Viste le abitudini quotidiane sconvolte dalla pandemia e la spesa sul web diventata ormai la normalità, il colosso dell'e-commerce ha scommesso proprio su una maggiore apertura dei consumatori verso i farmaci.

Introducing Amazon Pharmacy.



Prescribed by your doctor, delivered by us. ▶️ https://t.co/tGNwM0I9IY pic.twitter.com/6pko1sRTvj — Amazon (@amazon) November 17, 2020

Per accedere al servizio, i clienti americani devono chiedere ai loro medici di inviare le prescrizioni direttamente sulla piattaforma. Amazon ha chiarito che non spedirà prodotti di cui si può abusare, inclusi oppioidi, e che accetterà buona parte delle assicurazioni sanitarie statunitensi.

Le reazioni in borsa non si sono fatte attendere: c'è stato il crollo dei titoli dei colossi del settore: Cvs ha perso l’8,91%, Rite Aid il 17% e Walgreens Boots Alliance il 9,17%. Il timore è che il nuovo progetto possa provocare gli stessi effetti subiti dai tradizionali negozi, come librerie e negozi di vestiti, con l’irrompere di Amazon sul mercato, ovvero la chiusura delle farmacie tradizionali.

