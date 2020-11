Come ottenere giga gratis per la didattica a distanza

Buone notizie per gli studenti che seguono la scuola da remoto. I principali operatori di telefonia mobile hanno ascoltato l'appello del governo e forniranno giga gratis per la DaD. Da oggi gli alunni potranno seguire le lezioni scolastiche online senza consumare il traffico dati sui propri telefoni cellulari.

Tim, Vodafone e WindTre hanno accolto la richiesta del governo. Ma come funziona in dettaglio? Tim per esempio non ha ancora rilasciato informazioni su come intende procedere con l'offerta di giga gratis, ma da tempo ha una soluzione che si chiama E-Learning Card. L'offerta si attiva sul sito dell'operatore e prevede giga gratis per 1 anno sulle principali piattaforme di E-Learning, come Google Suite for Education, Microsoft Office 365 Education A1, WeSchool, Skype, Zoom, Amazon Chime, Cisco WebEx, GoToMeeting, Jitsi Meet e Axios.

Con Vodafone invece, da oggi mercoledì 18 novembre, c'è la riedizione dell'offerta Vodafone Pass Smart Meeting. La durata è di 3 mesi, durante i quali sarà possibile fare videoconferenze e meeting online senza consumare il traffico dati. Le app supportate sono Google Meet, Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Classroom, GoToMeeting, WebEx, Amazon Chime, WeSchool e Slack.

WindTre partirà invece il 23 novembre. Non ha ancora attivato un'offerta di giga gratis per la didattica a distanza. I dettagli verranno diffusi nei prossimi giorni ma si pensa che l'offerta sarà simile a quelle delle aziende concorrenti.