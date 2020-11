È morto a 14 anni Ben Watkins, star di MasterChef Junior

Ben Watkins, un giovane concorrente dell'edizione americana di MasterChef Junior, è morto a soli 14 anni, dopo aver lottato per mesi contro una rara forma di tumore.

Ben aveva partecipato al programma nel 2017, quando aveva 11 anni, ed era subito diventato il beniamino dello show. Poi nel 2019, pochi giorni prima che compisse 13 anni, la terribile diagnosi: istiocitoma fibroso angiomatoide, una forma rarissima di tumore dei tessuti molli.

Nonostante la giovane età, Ben aveva già vissuto una vita sfortunata e tragica. Poco dopo la sua partecipazione alla sesta edizione di MasterChef Junior, nel settembre 2017, aveva perso entrambi i genitori: il padre aveva sparato alla madre per poi suicidarsi. Alla diffusione della notizia, in tantissimi avevano partecipato alla raccolta di oltre 30mila dollari come fondo fiduciario per lui.

Suo zio, che dopo la morte dei genitori aveva iniziato a prendersi cura di lui, ha parlato con orgoglio della incredibile forza d'animo del piccolo: "Non si è mai e poi mai lamentato. Ben era e sarà sempre la persona più forte che conosciamo. Il nostro supereroe". Purtroppo, però, dopo aver lottato per un anno e mezzo, Ben ha perso la sua battaglia.

Alla notizia della sua morte, in tantissimi hanno pubblicato messaggi per lui e lo stesso è accaduto anche sulle pagine Facebook e Twitter di MasterChef Junior sulle quali si legge: «È con grande tristezza che piangiamo la scomparsa di Ben Watkins, un amato membro della famiglia MasterChef Junior. Ben ha superato così tanto nella sua vita con un atteggiamento sempre positivo. Era un modello straordinario per gli chef di tutte le età e mancherà moltissimo a tutti in EndemolShine North America e FOX Entertainment».

It is with great sadness that we mourn the passing of Ben Watkins, a beloved member of the MasterChef Junior family. Ben overcame so much in his life with a remarkably positive attitude. pic.twitter.com/85bEehXlgM — MasterChef Junior (@MasterChefJrFOX) November 18, 2020

(Credits photo: Twitter/MasterChefJrFOX)