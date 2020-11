Compra un intero scompartimento del treno per far viaggiare comodi i suoi gatti

Sta facendo il giro dei social e delle testate la notizia di un anonimo viaggiatore russo che, per garantire il massimo comfort ai suoi adorati gatti, ha pensato bene di comprare un intero scompartimento del treno sul quale viaggiavano insieme.

Feline takeover on a train from Moscow to the Black Sea resort of Anapa pic.twitter.com/3P4wBJ97uO — Francis Scarr (@francska1) October 8, 2020

La notizia ha cominciato a circolare quando qualche viaggiatore incredulo, incuriosito dalla scena ben visibile dall'esterno dello scompartimento, ha scattato una foto e l'ha pubblicata sui social.

Dei protagonisti si sa davvero poco. Quel che è certo è che i gatti e il loro umano viaggiavano sulla linea ferroviaria che da Mosca va ad Anapa, una località nel sud della Russia affacciata sul Mar Nero e che è famosa per i suoi resort. E forse è proprio qui che il curioso gruppo era diretto, magari per una vacanza a 5 stelle.

Sull'episodio ora stanno indagando anche le Ferrovie dello Stato Russe. Ma, a quanto pare, l'uomo non ha violato alcuna regola. Per portare un animale a bordo, infatti, basta acquistare un posto per loro. Ebbene, l'uomo ha fatto di più: ha acquistato l'intero scompartimento per farli viaggiare comodi e liberi dal trasportino.

(Credits photo: ITwitter/francska1)