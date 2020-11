Elefantino sorpreso a mangiare canne da zucchero prova a nascondersi dietro a un palo: la foto dolcissima

Gli elefanti sono ghiotti di canne da zucchero, ecco perché in un campo nella zona di Chiang Mai, nel nord della Thailandia, un cucciolo di pachiderma è stato sorpreso in un campo mentre faceva uno spuntino notturno, mangiando quelle che per lui sono prelibatezze.

Era notte e il baby elefante forse pensava che nessuno lo avrebbe mai scoperto mentre faceva una bella scorpacciata; evidentemente, però, ha fatto un po’ troppo rumore, attirando così l’attenzione dei contadini del posto che sono subito andati a controllare. Il piccolo ha provato a nascondersi dietro a un palo, impresa un po’ difficile, anzi, impossibile, per un animale della sua stazza che, pur essendo cucciolo, è comunque abbastanza grande e dunque facile da notare.

I contadini lo hanno illuminato con delle luci e lo hanno fotografato mentre, restando immobile, cercava, appunto, di nascondersi goffamente dietro al palo, visto che ormai era stato colto sul fatto. La scena ha fatto ridere non solo gli abitanti del posto, ma anche tanti utenti dei social media, dove la dolcissima foto è ormai diventata virale.