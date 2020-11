Gianluca Vacchi, ecco il primo balletto insieme alla figlia Blu Jerusalema

Oltre che essere un imprenditore, Gianluca Vacchi negli ultimi anni è diventato anche un fenomeno social, famoso soprattutto per i suoi balletti realizzati un po’ ovunque, sia a casa che sul suo yacht, a bordo piscina, in auto o in altri luoghi. Com’è ormai noto, Vacchi è da poco diventato papà per la prima volta: circa un mese fa è infatti nata Blu Jerusalema, la figlia che ha avuto dalla sua compagna Sharon Fonseca.

Molti suoi fan erano certi che, prima o poi, Gianluca Vacchi avrebbe realizzato un balletto in compagnia della figlia, era solo questione di tempo. E, infatti, il primo balletto con la piccola è arrivato. Sui social l’imprenditore ha pubblicato un video che lo ritrae al parco mentre passeggia insieme ai suoi cani, spingendo la carrozzina con la bambina. D’un tratto si ferma e, sulle note di "Viva la Swing”, improvvisa dei passi di danza, poi riprende a camminare e poco dopo si ferma di nuovo, per proseguire la coreografia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

“A spasso con Blu Jerusalema – ha scritto nel post – abbiamo fatto il nostro primo balletto”. “Vita mia”, ha commentato Sharon Fonseca, innamorata follemente del suo compagno e della loro bimba. La paternità, insomma, sta fornendo a Vacchi nuovi spunti per le sue ormai famose coreografie. Considerando che è riuscito a improvvisare un balletto persino in sala parto, di certo ne vedremo delle belle in futuro con la piccola Blu Jerusalema.