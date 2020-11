Questa è l'ultima giraffa bianca al mondo: è protetta dai bracconieri con il GPS

Le giraffe bianche sono degli esemplari meravigliosi. Oggi al mondo ne è rimasta solo una: si tratta di un maschio. Qualche tempo fa i bracconieri avevano ucciso una femmina con il suo cucciolo. È per questo motivo, per difenderla, che l’associazione Ishaqbini Community Conservancy del Kenya ha fatto sapere di averla dotata di un dispositivo GPS per localizzarla in caso di pericolo.

Il device è stato messo su uno dei due corni dell'animale e registra tutti i suoi movimenti. Le giraffe bianche sono affette di leucismo, una condizione genetica che determina questo strano colore del manto, diverso dagli altri esemplari al mondo. Evidentemente questa particolare pigmentazione fa gola ai bracconieri: è necessario salvaguardare l'ultimo che è rimasto.

Grazie a questo escamotage, l'ultima giraffa bianca può stare tranquilla: i bracconieri non verranno a darle fastidio. È importante capire che le nostre azioni hanno un impatto significativo sul Pianeta e sulle specie che lo abitano.