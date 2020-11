Brad Pitt aiuta le famiglie bisognose di Los Angeles

Non è solo un grande attore, ma anche una persona molto generosa. Stiamo parlando di Brad Pitt: il divo di Hollywood, infatti, in questi giorni sta aiutando i più bisognosi. È stato visto mentre distribuiva la spesa a delle famiglie in difficoltà in un quartiere disagiato di Los Angeles.

L’attore indossava guanti e mascherina, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, per questo era quasi irriconoscibile. Poi, però, dei paparazzi si sono accorti di lui e lo hanno fotografato, ma lui ha continuato a svolgere il suo lavoro senza curarsi di loro.

Secondo i media americani, Pitt avrebbe lavorato senza sosta per aiutare queste famiglie in questo momento storico drammatico: si sarebbe fermato solo per pochi minuti per fare delle pause e scambiare due chiacchiere con gli altri volontari, bevendo un caffè, come dimostrano queste foto diffuse sui social.