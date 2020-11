Le sigarette sono la prima causa di morte in Europa (con 700mila decessi all'anno)

Secondo il rapporto "Health at a Glance 2020", recentemente presentato a Parigi dall'Ocse, la principale causa di morti premature in Europa è il tabagismo, seguito, in misura minore, dal consumo di alcol e dall'inquinamento atmosferico.

L'allarme lanciato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, supportato dai dati, non lascia alcun dubbio. Nonostante le misure messe in atto negli ultimi decenni per contrastare questo vizio, infatti, il tabagismo causerebbe ogni anno ben 700mila decessi prematuri nell'Unione Europea.

Di minore impatto in termini di numeri, ma altrettanto preoccupante è il consumo di alcol, al quale si devono tra i 255mila e i 290mila decessi l'anno in Europa. A quanto pare le politiche di controllo dell'alcol ne hanno ridotto il consumo in molti Paesi, ma questo non è sufficiente. Secondo il rapporto, 1 adolescente su 5 dichiara di aver sperimentato lo stato d'ebbrezza più di una volta nella vita, mentre 1 adulto su 3 ammette di aver abusato di alcol nell'ultimo mese.

Tra le cause dei decessi prematuri, l'Ocse segnala anche gli effetti dell'inquinamento atmosferico: secondo l'Ocse le vittime delle polveri sottili in Ue sarebbero tra le 168mila e le 346mila ogni anno. Gli sforzi per ridurre l'inquinamento hanno certamente ridotto il problema negli ultimi decenni, ma in molti Paesi dell'Ue i livelli di inquinamento restano ancora superiori alle linee direttrici dell'Oms.

(Credits photo: Getty)