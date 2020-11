Milano dice stop al fumo all'aperto a partire da gennaio

A Milano il Consiglio comunale ha approvato un nuovo Regolamento per la qualità dell'aria che proibisce di fumare all'aperto, tranne che in luoghi isolati. Il provvedimento, che ha ricevuto 25 voti favorevoli, entrerà in vigore dal primo gennaio.

A partire da questa data, dunque, non si potrà più fumare alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nei cimiteri, negli stadi e, in generale, nel raggio di 10 metri da altre persone. Inoltre, a partire dal primo gennaio 2025 questo divieto sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto.

Ma il divieto di fumo non è l'unica azione prevista dal nuovo regolamento che prevede anche il divieto di installare nuovi impianti a gasolio e biomassa per il riscaldamento per gli edifici (azione che entra in vigore entro 30 giorni dall'approvazione del regolamento). Tale divieto dal 1° ottobre 2022 riguarderà anche gli impianti già esistenti.

Il provvedimento prevede anche un adeguamento a partire dal 1° ottobre 2023 dei forni delle pizzerie, che dovranno essere di "classe A1". Per agevolare i controlli, entro il 1° marzo 2021 il comune di Milano effettuerà un censimento delle pizzerie presenti sul territorio.

Infine, a partire dal 1° gennaio 2022, per i negozi diventerà obbligatorio tenere le porte chiuse, con una deroga prevista per esercizi commerciali che usano le cosiddette "lame d'aria".

