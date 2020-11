Il video condiviso da Gigi Buffon per festeggiare 25 anni dall'esordio in Serie A è epico

Sono passati 25 anni dal debutto di Gigi Buffon in serie A. Il portiere ha fatto il suo ingresso tra i più grandi del nostro Paese esattamente il 19 dicembre 1995. Da quel giorno di strada ne ha fatta tanta: un percorso meraviglioso il suo, pieno di successi, che non è assolutamente giunto al termine.

Per festeggiare questo importante traguardo, Gigi ci accompagna per mano nel passato e pubblica un video ricordo sui social molto divertente. Nel filmato si vedono alcuni oggetti che facevano parte di quegli anni, oggetti che ci sembrano lontanissimi... eppure non sono passati secoli.

"Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni. 219.168 ore (e ancora non è mica finita...). Facciamo un tuffo nel passato insieme", dice lo sportivo. E così sullo schermo lo vediamo mentre gioca a subbuteo, ascolta musica da un discman, guarda un film in videocassetta, esce di casa con uno zainetto Invicta e risponde a un cellulare con l'antenna. E poi, alla fine, si vede la registrazione della sua prima partita in serie A... un vero e proprio tuffo nel passato.