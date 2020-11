Assembramenti per comprare il Monopoly Bergamo: sanzionato l'Iper di Seriate

Un ipermercato di Seriate (Comune in provincia di Bergamo) è stato sanzionato per non aver garantito il distanziamento interpersonale dei clienti. La ressa, avvenuta nel weekend, sarebbe stata causata dal lancio del gioco Monopoly Bergamo: in tantissimi sarebbero accorsi per accaparrarsene una scatola.

L'edizione speciale del famoso gioco da tavolo, pensata per sostenere uno dei territori maggiormente colpiti dalla prima ondata della pandemia, è stata lanciata venerdì. Questa sarebbe la causa principale degli assembramenti registrati nei giorni scorsi presso il centro commerciale "Alle Valli" di Seriate.

I controlli nei centri commerciali della zona sarebbero stati effettuati dai Carabinieri di Seriate insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Bergamo, al Gruppo tutela lavoro di Milano e ai Nas Brescia. E per l'ipermercato è scattata la sanzione. Gli altri negozi del centro commerciale, invece, erano chiusi come da disposizione del governo.

Intanto anche sul web si continua a fare a gara per accaparrarsi una scatola del Monopoly Bergamo. Su eBay alcuni privati sono arrivati a rivenderne una scatola anche alla cifra esorbitante di mille euro.

