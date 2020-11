Una chiesa di Cremona lancia le offerte con il Pos

Ai tempi del Coronavirus anche la carità cambia volto e si modernizza. In una chiesa di Cremona, infatti, si potrà fare un’offerta pagando con il POS.

A Cicognara, questo il nome del paese in provincia di Cremona, la Diocesi ha installato una sorta di pos per le offerte, tramite il quale si può scegliere se fare una donazione alla comunità, alle opere di carità, alla parrocchia, alla Caritas o all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

Al momento si tratta di una sperimentazione, soprattutto nel rispetto delle norme anti Covid che consigliano di non maneggiare contanti, ma non è escluso che questa innovazione possa in futuro diventare la normalità. Per far conoscere l’iniziativa don Andrea Spreafico, incaricato diocesano per il Sostegno economico della Chiesa, ha realizzato un video di presentazione.

Il dispositivo digitale installato in modo sperimentale nella chiesa di Cicognara, spiega la diocesi, è una sorta di bussolotto elettronico che consente di ricevere offerte attraverso bancomat e carte di credito.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con un’azienda italiana leader dei pagamenti elettronici. Il dispositivo consente a ciascun fedele di opzionare la destinazione dell’offerta, garantendone l’anonimato.

Trattandosi di un pagamento elettronico sarà inoltre possibile detrarre le spese allegando alla dichiarazione dei redditi l’estratto conto.

(Credits photo: milanoevents.it)