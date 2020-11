Il cane sopravvissuto all’alluvione in Messico è stato adottato dalla Marina

Nello Stato di Tabasco, in Messico, da qualche giorno la Marina può avvalersi di una nuovo, valido collaboratore. Si tratta del cane diventato ormai famoso sul web perché sopravvissuto ad una violenta alluvione.

L’animale si era salvato aggrappandosi alla ringhiera di un balcone, permettendo così alla Marina di intervenire in suo soccorso, caricandolo a bordo di una piccola imbarcazione.

Nelle immagini diffuse in rete si vede il cane spaventato che cerca disperatamente di mettersi in salvo dal flusso d’acqua imponente che aveva invaso le vie della città, in seguito a giorni e giorni di violente alluvioni.

#PorSiTeLoPerdiste Personal Naval rescató a un perrito atrapado en medio de las inundaciones en Tabasco, el cual, gracias a los cuidados recibidos, se encuentra a salvo en compañía de sus rescatistas.



⚓️#SoyNaval y doy #TodoPorLaVida pic.twitter.com/5Ha0nwi5xR — SEMAR México (@SEMAR_mx) November 14, 2020

Dopo l’accaduto i marinai hanno deciso di prendersi cura di lui, in attesa del suo proprietario che, purtroppo, non l’ha reclamato.

Così la Marina messicana lo ha adottato come "nuovo membro di #CuatroPatas", incoraggiando gli amici di Facebook a scegliere un nome per il nuovo commilitone.

(Credits photo: Twitter/SEMAR_mx)