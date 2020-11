Milano, polemica per la “promozione Covid” di un’impresa di pompe funebri: “La bara è in omaggio”

In questi giorni in alcune zone Milano sono comparsi dei cartelloni pubblicitari di un’azienda di pompe funebri che in questo periodo ha deciso di lanciare una promozione legata al Coronavirus: un pacchetto da 799 euro per i funerali, escluse le spese comunali. È lo slogan scelto per la pubblicità che sta facendo molto discutere. La frase choc recita: “Promozione Covid. Bara in omaggio, te la regaliamo noi!”.

L’immagine del messaggio pubblicitario mostra, inoltre, una mano con un guantone da box che colpisce il virus. Sotto ci sono altre due frasi che hanno lasciato tutti senza parole: “In regalo il cappotto di legno” e “Per pagare e morire c’è sempre tempo”.

Questa pubblicità ha scatenato l’indignazione del popolo dei social: molti accusano questa azienda di aver copiato la comunicazione ironica già utilizzata dalla ditta di pompe funebri Taffo, ma di averlo fatto senza successo e utilizzando frasi infelici. Altri si chiedono come sia possibile che l’affissione di un tale cartellone sia stata autorizzata, visto che questa frase potrebbe offendere la sensibilità delle persone che stanno affrontando il Coronavirus o che hanno avuto dei lutti in famiglia per la pandemia.

C’è anche chi ha sperato fosse solo uno scherzo di cattivo gusto ma invece è tutto vero come ha confermato un portavoce dell’azienda sotto accusa. Secondo l’addetto, finora nessun cliente si è lamentato della promozione, anzi, in molti avrebbero già chiamato per usufruirne. “Per ora la promozione è attiva solo su Milano – ha detto l’uomo – hanno già chiamato in tanti, purtroppo questo per il nostro settore è un periodo di super lavoro”.