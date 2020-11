L'appello di Valeria Graci alle donne vittime di violenza psicologica: "Denunciate!"

Non esiste soltanto la violenza fisica, ma anche quella psicologica. Più subdola della prima e altrettanto dannosa. A parlarne nel salotto di Verissimo è stata Valeria Graci, attrice comica molto amata, che ha deciso di raccontare per la prima volta pubblicamente un momento buio della sua vita. E ne ha approfittato per lanciare un appello alle donne vittime di questo tipo di violenza.

L'attrice ha raccontato: «Mi sono innamorata di una persona e abbiamo creato un capolavoro, nostro figlio. Poi è finita. C’è stata una non accettazione che io sia andata avanti con la mia vita con l’aiuto con i miei cari. Per un periodo della mia vita mi sono sentita dire delle cose come "Sei una nullità" o "putt**a" e ci ho creduto».

Valeria ha raccontato che, provata da queste continue violenze psicologiche, è andata in analisi. Per fortuna accanto a lei c'erano le sue amiche e i suoi genitori a sostenerla.

Ora che gran parte di questa brutta storia è ormai alle spalle, Valeria ha trovato la forza di raccontare. L'attrice ha denunciato il suo ex e ha voluto invitare tutte le donne vittime di violenza psicologica a fare lo stesso, sottolineando: «Non bisogna accettare la violenza psicologica, anche se non c’è quella fisica».

(Credits photo: Instagram/verissimotv)