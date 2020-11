Comprano un biglietto aereo solo per bere una birra al pub dell'aeroporto

Locali e pub chiusi per il lockdown hanno gettato nello sconforto tantissimi appassionati di bevute in compagnia. Ma per gli irlandesi deve essere stato un vero sacrilegio non poter più consumare una birra al pub. Così uno scaltro gruppetto di amici ha trovato ugualmente il modo per bere una birretta insieme... senza violare alcuna disposizione.

I 4 amici hanno acquistato un biglietto aereo per un volo diretto a Londra Gatwick da Dublino, ma su quell'aereo non hanno mai messo piede. Il gruppetto si è invece diretto al pub dell'aeroporto di Dublino (unico pub della città che può ancora restare aperto) dove ha potuto bere birra in tutta tranquillità.

L'impresa è stata anche documentata su Facebook, con tanto di foto dei biglietti aerei che, causa Covid, sono stati acquistati ad un prezzo a dir poco stracciato (9,99 euro).

Ovviamente la polizia non ha potuto fare nulla, perché i quattro amici non hanno fatto niente di illegale: non c'è alcuna legge che vieti infatti di acquistare un biglietto aereo che poi non viene utilizzato.