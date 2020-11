Hulk Hogan “benedice” Chris Hemsworth: “È abbastanza bello per interpretarmi”

Adesso Chris Hemsworth ha anche il placet del diretto interessato. Hulk Hogan ha infatti approvato pubblicamente la scelta di assegnare all’attore australiano la sua parte nel film dedicato alla sua vita. Il wrestler e star televisiva negli anni ’80 ha affidato a Twitter il suo endorsement: “È già lì ed è pronto! Ed è anche abbastanza bello per interpretarmi!”.

A dirigere la pellicola sulla parabola sportiva dell’oggi 67enne Hulk Hogan, al secolo Terry Eugene Bollea, sarà Todd Phillips, reduce dal trionfo planetario di Joker. La produzione è di Scott Silver, che ha inoltre curato la sceneggiatura insieme a John Pollono. Secondo alcuni rumour la pellicola dovrebbe dare spazio ai primi anni di carriera del wrestler, quelli che lo hanno visto volto della federazione durante la Golden Era – a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 – e hanno portato alla diffusione della cosiddetta Hulkmania. Il dodici volte campione del mondo era all’epoca un volto sul piccolo e grande schermo, nonché testimonial per aziende di videogiochi.

Chris Hemsworth, noto al grande pubblico per aver vestito i panni di Thor nei film Marvel, sta lavorando alacremente per entrare in quelli della stella WWE più conosciuta a livello mondiale: “La preparazione fisica per il ruolo sarà follemente fisica – ha ammesso a Total Film – e dovrò crescere di una taglia rispetto a quanto fatto in precedenza, anche di più rispetto a quanto fatto con Thor. Ci sono da curare accento, fisico e atteggiamento, ma questo film è un progetto davvero divertente”. Che vedrà il 37enne attore australiano andare alla scoperta di un universo tutto nuovo: “Dovrò immergermi nel mondo del wrestling, un qualcosa che non vedo l’ora di fare”.