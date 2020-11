Lillo Petrolo (del duo Lillo&Greg), guarito dal Covid, è tornato a casa

Lillo Petrolo, finalmente risultato negativo al tampone, è tornato a casa dopo il ricovero in ospedale per una polmonite da Covid-19.

"Tampone negativo, finalmente a casa!", così ha esordito il comico romano del duo Lillo&Greg in un videomessaggio che ha postato sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti coloro che gli sono rimasti accanto in questo momento difficile.

"Voglio ringraziare mia moglie Tiziana, che mi è stata vicina ogni minuto; la mia famiglia, gli amici, i medici, le infermiere e gli infermieri, sempre pronti a darti un conforto umano tra le mille cose che hanno da fare".

Lillo ha anche raccontato quanto sia stato importante il conforto ricevuto: "C’è un momento in questa malattia, dopo le terapie, in cui la guarigione dipende soprattutto dalla forza interna. Ecco, in questo momento una parola di conforto e l’umanità contano più di un farmaco. E quindi grazie anche a tutte le vostre parole di conforto".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lillo (@lillopetrolo)

Il comico aveva già raccontato in una intervista come ha contratto il virus: spesso abbassava la mascherina per respirare meglio, anche se si trovava in mezzo alla gente. ora, però, consapevole di quanto gli sia costata quella leggerezza, consiglia a tutti di non abbassare mai la guardia.

(Credits photo: Instagram/lillopetrolo)