Violenza sulle donne: nel 2020 è stata uccisa una donna ogni 3 giorni

Per il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vengono diffusi dei dati importanti per definire la situazione in Italia.

In particolare il VII Rapporto Eures sul femminicidio in Italia, ha rilevato che, nonostante una lieve flessione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i numero restano preoccupanti. Nei primi 10 mesi del 2020 sono state 91 le donne vittime di omicidio: 1 donna ogni 3 giorni.

Delle 91 donne uccise nel 2020, l’89% è stata uccisa nel contesto familiare (un triste primato). In particolare nel 69,1% dei casi i femminicidi si sarebbero consumati all'interno della coppia, che continua a rappresentare il contesto relazionale più a rischio per le donne. Nella quasi totalità dei casi gli autori del gesto sono uomini (94%).

A peggiorare le cose quest'anno è stato il lockdown che ha imposto in molti casi una convivenza forzata con partner violenti. Un terzo delle donne vittime di violenza, stupro, maltrattamento e stalking nel 2020 è stato infatti riscontrato nei primi tre mesi del lockdown.

Nel lockdown è stato registrato anche un incremento di telefonate al numero antiviolenza 1522 pari al 73%, con 2.013 vittime che hanno chiesto aiuto. Un dato che, però, potrebbe essere attribuito alle campagne di sensibilizzazione piuttosto che alla violenza crescente.