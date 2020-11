Numeri dei Centri Antiviolenza su cartoni delle pizze e buste dei farmaci a Bari

Grazie ad una iniziativa dell'assessorato al Welfare del Comune realizzata in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, a Bari i numeri utili per contattare i Centri Antiviolenza circoleranno anche in luoghi inconsueti: sulle buste dei farmaci e dei libri e sui cartoni delle pizze.

Francesca Bottalico, assessora al Welfare, ha commentato l'iniziativa evidenziando che forse quest'anno il mese della sensibilizzazione sulla lotta alle violenze di genere è più importante del solito: «L'emergenza sanitaria ha infatti costretto molte donne alla convivenza forzata, cosa che ha purtroppo determinato un incremento di conflitti familiari. Allo stesso tempo da mesi si rivolgono in assessorato anche donne vittime di tratta oppure donne anziane o con disabilità vittime di violenza. Cerchiamo di rispondere con azioni politiche, sociali e culturali forti e diffuse sul territorio e il lavoro quotidiano portato avanti dalla rete di 'Generare culture non violente'».

Proprio per far fronte ad un problema crescente, il comune ha proposto percorsi di formazione specializzata rivolti ad operatori e volontari e una serie di incontri ed eventi (gestiti nel rispetto delle norme anti-Covid).

«Il 25 novembre la campagna di sensibilizzazione cittadina vedrà il coinvolgimento di librerie, esercizi commerciali e farmacie», ha aggiunto l'assessora spiegando che, durante la giornata, a chi acquisterà un libro sarà donata una borsa in stoffa con i numeri utili per contattare il Centro antiviolenza comunale. Inoltre sui cartoni delle pizze, sugli imballaggi per i take away e sulle buste delle farmacie baresi saranno apposti adesivi con i numeri utili da contattare per ricevere sostegno e aiuto.

