Assorbenti gratis: il primo paese al mondo a garantirli è la Scozia

La Scozia è la prima nazione al mondo a rendere disponibili gratuitamente gli assorbenti a tutte le donne che ne avranno bisogno. Il parlamento scozzese ha approvato all'unanimità il "Period Products Free Provision Act", una legge che prevede per le donne non solo la gratuità degli assorbenti e dei tamponi, ma anche di altri prodotti igienici per il ciclo mestruale.

L’approvazione in Parlamento è arrivata dopo una campagna durata 4 anni e guidata dalla famosa laburista Monica Lennon. C'è stata una grande campagna di mobilitazione di migliaia di donne scozzesi che si è identificata con l’hashtag #FreeProductPeriod, guidata dalla stessa Lennon.

Lo scorso febbraio la nuova legge aveva ricevuto già una prima approvazione. Ora, con il voto definitivo, arriva l’obbligo per le autorità locali di rendere disponibili gli assorbenti gratuiti a coloro che ne hanno bisogno. In Scozia a fine del 2018 era già stata approvata la legge per fornire gratuitamente i prodotti sanitari femminili alle studentesse di liceo e università.

Il governo scozzese ha destinato 9,2 milioni di sterline (circa 10,3 milioni di euro) per questo provvedimento, nato per contrastare la cosiddetta "period poverty", ovvero le difficoltà economiche nel procurarsi ogni mese assorbenti e altri prodotti per il ciclo mestruale. In Gran Bretagna, infatti, almeno il 10% delle ragazze nell’arco della propria vita ha avuto dei periodi in cui non poteva permettersi di comprare i prodotti sanitari per le mestruazioni. Queste donne hanno fatto ricorso all'utilizzo di prodotti di circostanza, come carta igienica o giornali.