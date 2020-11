Morto il creatore di “Sampei", il fumettista Takao Yaguchi

Lo scorso 20 novembre è morto all'età di 81 anni il fumettista giapponese Takao Yaguchi, famoso in tutto il mondo per aver creato nel 1973 il manga Tsurikichi Sanpei, noto in Italia con il nome di "Sampei - Il ragazzo pescatore".

Negli anni '80 in Italia quello del ragazzino appassionato di pesca, sempre allegro e ottimista, era un cartone animato molto amato dai più piccoli e non solo.

La morte del fumettista è stata resa nota il 25 novembre dai familiari, che hanno detto attraverso i social che Yaguchi è morto a causa di un tumore al pancreas.

Yaguchi era nato nel 1939 nella prefettura di Akita, nel nordest del Giappone. Aveva lavorato per 12 anni come banchiere ma fece il suo debutto nel mondo dei manga nel 1970 con la sua prima storia. Tre anni più tardi raggiunse il successo con l’opera Maboroshi no Kaija Bachihebi, incentrata su una creatura leggendaria a forma di serpente, che spinse molti fan giapponesi a girare il Paese alla ricerca dell’essere mitologico.

Nel 1973 Yaguchi raggiunge anche il successo mondiale grazie al personaggio di Sampei che gira il Giappone e il mondo dedicandosi alla sua passione più grande, la pesca.

(Credits photo: twitter.com/yaguchi_takao)