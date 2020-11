Ma l'idromassaggio a base di vin brulè lo avete visto?

In una SPA che si trova a Coventry (a 150 km da Londra), il vin brulè viene utilizzato nelle vasche idromassaggio per il benessere della pelle e non solo. I benefici di questa deliziosa bevanda sono molteplici.

Gli ospiti della SpaSeekers, con 60 sterline a persona, possono trascorrere una giornata immersi nel vin brulè e godere delle proprietà antiossidanti del vino rosso, delle spezie e degli agrumi all'interno della bevanda. Accuratamente miscelato per ridurre l'acidità e per creare un PH neutro, il vino viene trattato per potersi immergere e godersi il relax. Il trattamento fornisce anche un alto livello di antiossidanti derivanti dal vino stesso, dall'arancia, dalla cannella e dall'anice stellato, per disintossicare la pelle ed eliminare le tossine.

Inoltre si possono utilizzare anche le proprietà esfolianti e antibatteriche dello zucchero di canna, con la cannella che è un antibatterico naturale. Lo scrub per il corpo a base di zucchero e spezie è il modo perfetto per la circolazione sanguigna e lasciare la pelle luminosa. Inoltre l'arancia e il suo acido citrico favoriscono l'esfoliazione e donano un fresco profumo.

La SPA al vin brulé combina i benefici dei trattamenti termali con la vinoterapia. All'interno di una lussuosa piscina, la temperatura dell'acqua a 37 gradi e il massaggio dei getti permettono ai pori della pelle di aprirsi, rilasciare le tossine e assorbire i tannini, preziosi componenti del vin brulè.

(Credits photo: spaseekers.com)