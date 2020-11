"Una mamma per amica" torna su La5 con l'ultima stagione

A 10 anni dalla fine della serie, le Gilmore Girls stanno per tornare con l'attesissimo revival "Una mamma per amica - Di nuovo insieme" che andrà in onda in chiaro su La5.

Le nuove puntate raccontano, attraverso quattro stagioni di cambiamento (Winter, Spring, Summer, Fall), la storia di Lorelai, Rory ed Emily Gilmore che ritroviamo dieci anni dopo la conclusione della serie, trasmessa nel 2007.

Questa quinta stagione era stata annunciata nel 2015, dopo un accordo tra Netflix e Warner, e il via libera per la realizzazione è arrivato nel 2016: il revival si divide in 4 parti da 90 minuti ciascuna che andranno in onda prossimamente in prima visione in chiaro su La5 con quattro speciali appuntamenti in prima serata.

Quasi tutto il cast è tornato ad interpretare il proprio ruolo, ad esclusione di Edward Herrmann (che interpretava Richard Gilmore) mancato nel 2014. Nel revival ci sarà qualche cameo e alcune special guest, i tratti peculiari della serie tanto amata dal pubblico resteranno invariati e non mancherà qualche sorpresa da non perdere.

(Credits photo: mediasetplay)