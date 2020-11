Chi è l'uomo misterioso sdraiato alle spalle di Jennifer Aniston?

Recentemente Jennifer Aniston ha incuriosito (non poco) i propri fan postando tra le sue Instagram Stories uno scatto che la ritrae sul set di "The Morning Show" mentre il suo cagnolino Clyde fa capolino alle sue spalle. L'attrice, che indossa una vestaglia grigia su un reggiseno di pizzo, si mostra appena in un angolo dell'inquadratura.

Nella didascalia della foto la Aniston scrive: "I see you Clyde" (cioè: "Ti vedo Clyde"). Ma ciò che incuriosisce nello scatto è un uomo misterioso sdraiato sul pavimento dietro di lei del quale non si riesce a vedere il volto.

Di chi si tratta? Se lo sono chiesto in tantissimi... e qualcuno ha anche avanzato qualche ipotesi.

La Aniston al momento è impegnata nelle riprese (ripartite da poco) della popolare serie tv dedicata al mondo dei notiziari intitolata "The Morning Show 2".

Accanto a lei nella serie ci sono Steve Carell e Reese Witherspoon. A loro si è da poco aggiunto l'attore statunitense di origini indiane Asan Minhaj, che interpreterà il personaggio di Eric. Qualcuno ha ipotizzato che l'uomo misterioso della foto potrebbe essere proprio lui!

(Credits photo: Instagram/jenniferaniston)