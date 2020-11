A Lione un gruppo di veterinari cura gratis i cani dei senzatetto

115 studenti di veterinaria a Lione hanno dato vita a una iniziativa lodevole: girano per la città per curare gli animali delle persone che non hanno un tetto sulla testa. Un gesto nobile che fa capire quanto poco ci voglia per dare una mano a chi si trova in difficoltà.

Spesso i senzatetto sono accompagnati da un amico a 4 zampe, al quale interessa solo il bene del suo padrone. E così la copresidente dell'Associazione Studentesca Veterinaria, Ana Alkan, ha deciso di fare qualcosa per il bene della comunità.

Due volte a settimana lei e altri suoi colleghi portano in strada il loro supporto, con un kit di emergenza sempre alla mano. Distribuiscono cibo, guinzagli e cure, facendo felici tutte le persone che ricevono questo aiuto.

L'iniziativa ancora non ha trovato un'autorizzazione ufficiale, ma le autorità del luogo si stanno muovendo per strutturare al meglio l'intervento di questi giovani veterinari.

Ana ha commentato così il progetto: "Alcune persone che vivono per strada preferiscono nutrire i loro animali piuttosto che nutrire sé stesse. I padroni senzatetto hanno legami fortissimi coi loro animali."