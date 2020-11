Prima e dopo il Covid: infermiera mostra in una foto com'è cambiato il suo aspetto

Sta diventando virale in queste ore anche in Italia il messaggio postato qualche giorno fa su Twitter da un'infermiera americana.

Kathryn, questo il nome della giovane infermiera del Tennessee, ha pubblicato due foto a confronto che mostrano l'effetto dell'emergenza sanitaria sul suo aspetto: si tratta di una sorta di "prima e dopo il Covid-19".

How it started How it's going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B — kathedrals (@kathryniveyy) November 22, 2020

Nella prima foto Kathryn appare ordinata e sorridente, mentre nella seconda foto, probabilmente scattata dopo un turno massacrante di lavoro, il suo volto è stanco e segnato dai dispositivi di protezione, mentre i suoi capelli sono arruffati per l'utilizzo di retine e tute protettive.

Anche se le foto da sole parlano chiaro, l'infermiera ha voluto ribadire il suo messaggio anche con le parole. Kathryn infatti ha scritto sul social che il Covid è una malattia brutale che non augurerebbe neppure al suo peggior nemico.

Poi l'infermiera fa appello al buon senso delle persone: «Per favore, dovete capire che non state solo proteggendo voi stessi, ma chiunque intorno a voi. Io amo essere un’infermiera, non vorrei fare nessun altro lavoro, curare i malati è un onore, ma è devastante vedere la gente morire quando queste morti sono evitabili. Ed è ancora più devastante vederli morire tutti allo stesso modo, uno dopo l’altro. Ed è devastante vedere come il buon senso e la decenza siano stati politicizzati».

Per dare maggiore forza a questo appello, infine, Kathryn ha chiesto ai suoi colleghi di postare (come ha fatto lei) le foto che mostrano come il Covid ha cambiato il loro aspetto: «Lavoratori sanitari, postate le vostre foto. La gente deve vedere la realtà di questa malattia. Devono vedere come ci ha ridotti».

(Credits photo: Twitter/kathryniveyy)