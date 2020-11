Matthew Perry, il Chandler di "Friends", sposerà Molly Hurwitz

Dopo due anni di fidanzamento, intervallati da una crisi che aveva portato alla rottura nel maggio scorso, Matthew Perry e Holly Hurwitz hanno deciso di compiere il passo più importante. L’attore di Friends e la manager letteraria si sono fidanzati, dando così i crismi dell’ufficialità a una relazione intrapresa nel 2018.

Il 51enne attore statunitense, più volte candidato agli Emmy Award e celebre soprattutto per aver vestito i panni di Chandler Bing in Friends dal 1994 al 2004, ha annunciato sulle colonne di People di aver “deciso di fidanzarsi ufficialmente”, aggiungendo di essergli fortunatamente “capitato di frequentare la donna più fantastica sulla faccia della Terra”.

Perry, che nel 1995 ha avuto anche una relazione con Julia Roberts e per il quale si tratterà del primo matrimonio, non ha voluto commentare le voci sulla crisi primaverile con la 29enne compagna.

Nel suo curriculum sentimentale rientrano anche la frequentazione con l’attrice Lauren Graham e la lunga relazione con Lizzy Caplan, terminata nel 2012 dopo sei anni.

La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale ormai a tre anni fa, quando ha preso parte alla serie The Good Fight, mentre al cinema si sono perse le sue tracce nel 2009, anno in cui recitò in 17 Again di Burr Steers. Quest’anno avrebbe invece dovuto partecipare all’attesa reunion di Friends per HBO Max. Lo speciale, diretto da Ben Wiston, è stato tuttavia rinviato alla prossima primavera a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

(Credits photo: Getty)