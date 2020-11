Scattano selfie con il cadavere di Maradona: dipendenti dell'impresa funebre licenziati

Stanno facendo il giro del mondo, sollevando tantissima indignazione, i selfie scattati con il cadavere di Diego Armando Maradona da alcuni dipendenti dell'impresa Funeraria Pinier che si è occupata della cerimonia.

La famiglia, consapevole del rischio, aveva imposto a chiunque si fosse avvicinato al feretro di lasciare da parte il proprio telefono. Ma, evidentemente, qualcuno è riuscito ad aggirare la disposizione e a scattare la macabra foto-ricordo che ha poi orgogliosamente esibito sui social come un trofeo.

Diego Molina è stato il primo dipendente identificato e immediatamente licenziato dall'agenzia funebre. Ma, a quanto pare, toccherà presto la stessa sorte agli altri.

Intanto Matias Morla, legale della famiglia Maradona, ha promesso che la questione non finirà qui e che porterà in tribunale le "canaglie" coinvolte in questa aberrazione.

In Argentina, comunque, la diffusione dei macabri selfie ha diviso l'opinione pubblica. Se in tanti si sono indignati, ci sono anche molte persone che hanno interpretato la diffusione di quelle immagini come un gesto di condivisione con il popolo che, a causa della pandemia, non ha potuto partecipare come avrebbe voluto all'addio al grande campione.

