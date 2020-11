Vaccino: si o no? Ecco cosa rivela un recente sondaggio sul parere degli italiani

Manca sempre meno al rilascio del primo vaccino anti-Covid in Italia e la domanda che si fa di giorno in giorno più insistente è se, quando sarà finalmente disponibile, la popolazione sarà effettivamente intenzionata a farlo.

A generare diffidenza tra i cittadini sarebbero state le opinioni contrastati sulla reale efficacia del vaccino espresse da alcuni esperti e la proposta di alcune parti politiche di renderlo obbligatorio.

Secondo un recente sondaggio condotto da Index Research ad oggi più della metà degli italiani (per la precisione il 51,2%) pensa che il vaccino non dovrebbe essere obbligatorio, mentre il 44,6% si dice favorevole all'obbligatorietà.

Il confronto tra un sondaggio condotto lo scorso 5 novembre e uno condotto il 26 novembre mostra inoltre che, a distanza di sole 3 settimane, la percentuale di italiani intenzionata a vaccinarsi è scesa dal 68,8% al 52,3% (cioè il 16,5 in meno). Mentre la quota degli incerti registra un importante incremento di quasi 20 punti percentuale (dal 4,6% al 24,3%).

Intanto Domenico Arcuri, commissario straordinario all'emergenza, ha anticipato che la prossima settimana il ministro della Salute spiegherà in Parlamento come e quando sarà distribuito il vaccino, annunciando che sono già pronti sul territorio nazionale 300 presidi dotati di celle frigorifere per il mantenimento delle dosi.