Scomparso il misterioso monolite scoperto qualche giorno fa negli Stati Uniti

Il misterioso monolite di metallo, la cui scoperta aveva fatto notizia nei giorni scorsi, ora torna a far parlare nuovamente di sé per la sua inspiegabile sparizione.

La lastra di metallo era stata avvistata per caso da alcuni funzionari locali lo scorso 18 novembre durante alcuni giri di perlustrazione in elicottero. I piloti stavano censendo degli animali sul territorio, quando il bagliore della lastra, in contrasto con il colore rosso del deserto nell'ovest degli Stati Uniti, ha attirato la loro attenzione.

La notizia del ritrovamento del misterioso monolite, una lastra di metallo alta circa tre metri e saldamente ancorata al terreno, aveva fatto subito il giro del mondo, scatenando molteplici ipotesi sulla sua origine. L'innegabile somiglianza della lastra con i monoliti alieni che compaiono nel film di fantascienza di Stanley Kubrick "2001: Odissea nello spazio", avevano fatto pensare anche ad un'opera d'arte.

Per evitare di attirare curiosi nella remota area del territorio dello Utah, non era stata rivelata la posizione dell'oggetto. Ma alcuni esploratori sarebbero comunque riusciti a rintracciarlo.

Ora, però, pare che la lastra sia misteriosamente sparita così come era scomparsa. A confermarlo è stato l'Ufficio per la Gestione del territorio dello Utah, che ha dichiarato di aver ricevuto "rapporti credibili" secondo cui l'oggetto sarebbe stato rimosso "da sconosciuti" venerdì sera.

(Credits photo: standard.co.uk)