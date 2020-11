Da pilota di aerei a rider a causa del Coronavirus: la storia di un giovane russo

"Con la crisi volo un solo giorno al mese” questa la triste affermazione di Roman Savin, pilota d’aerei russo di 23 anni che vive in Lituania. Il Covid-19 ha cambiato le nostre vite, obbligandoci all’isolamento e quindi a ridimensionare molte delle nostre abitudini, tra cui i viaggi. Inevitabile che anche le occupazioni legate a questo settore debbano oggi segnare il passo.

Con meno passeggeri, numerosi posti di lavoro sono ancora a rischio, in ogni parte del mondo: "Lo scorso anno volavo fino a 100 ore al mese durante l'alta stagione estiva. In tutto il 2020 ho totalizzato 140 ore, con una media di circa un volo al mese. Improvvisamente mi sono ritrovato con trenta giorni di tempo libero. Adesso faccio l'agente di vendita in un negozio di pezzi di ricambio per l'aviazione e nel fine settimana lavoro come rider per le consegne del cibo. Devo dire che mi piace, è rilassante girare per la città ascoltando la musica", ha dichiarato Roman.

Una vita da reinventare, ma il pilota non si è dato per vinto e anzi, ha cominciato ad apprezzare il suo nuovo lavoro:"Essere un corriere non ti porta alcun obbligo. Non firmi un contratto, non hai un programma. Se hai tempo, prendi la borsa e vai a lavorare. Ti sei stancato? Vai a casa e ti riposi. È questo aspetto che mi ha convinto a provare".

Al momento è così, ma il pensiero di Roman è sempre rivolto alla sua amata professione ad alta quota che lo fa ancora sperare nel futuro: "Diventare un pilota era tutto quello che desideravo. Ho realizzato il mio sogno a 20 anni dopo tre anni di addestramento. Mi manca viaggiare, girare come una trottola negli hotel di tutto il mondo e divertirmi insieme ai miei colleghi. Spero di ritrovare presto quella magnifica quotidianità”.