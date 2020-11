Napoli vuole ricordare Maradona con una statua e una piazza a suo nome

I napoletani, che stanno ancora piangendo la scomparsa di Diego Armando Maradona "come uno di famiglia", ora sembrano decisi a voler ricordare con i giusti onori il grande campione che gli ha fatto vincere due scudetti e una Coppa Uefa e che, soprattutto, ha dato lustro alla città.

Una statua, a quanto pare, sarebbe una delle ipotesi più accreditate e i napoletani sarebbero anche disposti a pagare le spese di tasca propria. Per qualcuno il monumento dovrebbe sorgere davanti allo Stadio San Paolo che, come annunciato dal sindaco Luigi De Magistri, sarà dedicato al Pibe de Oro. Per altri il luogo giusto sarebbe Largo Baracche ai Quartieri Spagnoli, che potrebbe prendere il nome di Piazza Maradona.

Un utente su Twitter ha anche pubblicato un fotomontaggio per mostrare l'effetto che farebbe la statua posizionata fuori dalla Curva A del San Paolo.

Su Change.org, inoltre, è stata lanciata una petizione per realizzare un monumento funerario dedicato a Maradona nel Quadrato degli Illustri al Cimitero di Poggioreale, luogo destinato alla sepoltura di personalità eminenti. L'imprenditore funerario Gennaro Tammaro, che insieme ad altri ha lanciato l'iniziativa, ha spiegato che questo consentirebbe ai napoletani di avere un luogo dove ricordare e piangere il proprio campione.

(Credits photo: Twitter/iamjohnnystone)