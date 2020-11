Lo chef Damiano Carrara ha postato una foto con una donna misteriosa e le fan sono impazzite

Ha conquistato il cuore di tantissime fan con le sue deliziose ricette, ma ora Damiano Carrara, il bel pasticciere della tv, potrebbe essersi fidanzato.

Il pastry chef 35enne ha sempre tenuto molto alla sua privacy, per questo alcune foto recentemente postate sul suo account Instagram non potevano di certo passare inosservate.

Lo scorso 5 novembre, infatti, sul suo profilo ha fatto capolino uno scatto romantico e misterioso che mostra due sagome in primo piano mentre sullo sfondo si vede un bellissimo tramonto sul mare. Nella didascalia Damiano scrive: "Momenti speciali". Ma non ci sono tag né riferimenti che rivelino l'identità della donna al suo fianco.

Lo scatto ha guadagnato oltre 157mila like, ma anche tantissimi commenti da parte delle fan che ammettono di avere un po' il cuore spezzato.

Solo pochi giorni fa, poi, Damiano ha postato un nuovo scatto in bianco e nero che, se non rivela ancora l'identità della donna, almeno ne svela un dettaglio: uno splendido sorriso.

Anche qui non sono mancati like e commenti: ma la curiosità delle fan ormai è incontenibile. Qualcuna, scherzando, invita Damiano a svelare l'identità della donna, ammettendo "ormai ci siamo rassegnate".

Lo chef, che ha trovato la notorietà in Italia nel 2017 approdando a Bake Off Italia (dopo aver lavorato prima a Dublino e poi in California), in una intervista di qualche anno fa aveva dichiarato: "Preferisco non parlare del mio privato". E, se ora sta cambiando idea, probabilmente si tratta di una storia importante. Quindi non resta che attendere per saperne di più.

(Credits photo: Instagram/chefdamianocarrara)