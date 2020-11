Maradona, indagato il suo medico per omicidio colposo

Dopo la morte di Diego Armando Maradona, emergono particolari inquietanti. Il medico personale del Pibe de Oro, Leopoldo Luque è indagato dalla magistratura per omicidio colposo. La sua abitazione è stata sottoposta a perquisizione in seguito a presunte irregolarità nel ricovero domiciliare del suo paziente. All’arrivo degli ufficiali giudiziari sembra che Luque sia stato colto di sorpresa e avrebbe esclamato: “Non me l’aspettavo”.

La decisione di intervenire contro il medico è stata presa dal procuratore generale di San Isidro, John Broyad, subito dopo la scomparsa del campione argentino. Le indagini mirano a rintracciare eventuali responsabilità di Luque dopo le dimissioni di Maradona dalla clinica in cui era stato ricoverato per ‘ematoma subdurale’.

Il giorno della morte del campione fu proprio Luque a chiamare il numero di emergenza 911 alle 12.16, pur non trovandosi nell’abitazione del suo paziente. Compito degli investigatori sarà quello di accertare con quanta frequenza il medico visitasse il suo paziente. Il neurochirurgo infatti, era l’unica persona dello staff di Maradona a non essere stato ancora ascoltato dagli inquirenti: “Ieri abbiamo proseguito con le indagini prendendo anche alcune dichiarazioni testimoniali di parenti diretti di Maradona”, ha dichiarato il procuratore generale di San Isidro.