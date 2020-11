Solo donne nel nuovo staff della comunicazione della Casa Bianca

Il nuovo staff della comunicazione della Casa Bianca è composto da 7 donne, di età media bassissima, alcune di colore: un segnale forte, epocale, per questa amministrazione a stelle e strisce decisa a lasciare il segno con una svolta storica.

Ad annunciarlo orgogliosamente al Paese sono stati il Presidente entrante Joe Biden e la sua Vice Kamala Harris, che con il suo ruolo una pagina di storia l'ha già scritta.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.



For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941