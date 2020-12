Lotteria degli scontrini: al via le registrazioni (ma si gioca dal 1° gennaio)

A partire da oggi, martedì 1 dicembre, si mette in moto la macchina della lotteria degli scontrini, fortemente voluta dal Governo per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale.

Dopo diversi rinvii, oggi sarà finalmente possibile registrarsi al sito dell'iniziativa e accedere alla sezione "partecipa ora" per ottenere il proprio codice lotteria, ovvero un codice alfanumerico univoco, dotato di codice a barre, abbinato al codice fiscale dell'utilizzatore. La lotteria vera e propria, invece, partirà dal 1° gennaio 2021.

Per partecipare alle estrazioni, sarà necessario esibire in cassa il codice lotteria al momento del pagamento con carte e bancomat.

A partire dal prossimo anno, saranno effettuate estrazioni settimanali (ordinarie e "zerocontanti"), mensili (ordinarie e "zerocontanti") e annuali, con premi che vanno dai 5mila euro ai 5 milioni di euro. Oltre ai premi per i consumatori che partecipano alla lotteria, sono previsti anche dei premi per l’esercente.

Manca meno di un mese all'inizio della lotteria: ora non resta che registrarsi subito al sito e attendere il 1° gennaio per partecipare.

