Compenso di 2500 dollari per vedere 25 film di Natale

A Natale immancabilmente ci ritroviamo a guardare un bel film a tema. Il genere ha ormai conquistato tutti e, dalle commedie alle pellicole più drammatiche, ce ne sono davvero per tutti i gusti. A rendere questo strano Natale un po' più felice arriva l'annuncio di lavoro di un sito americano, che sta cercando un recensore di pellicole natalizie. Sì, una persona disposta a vedere 25 film in 25 giorni. Il compenso è molto interessante: la figura riceverà 2500 dollari.

La ricerca è rivolta a tutte le persone maggiorenni che risiedono e possono lavorare negli Stati Uniti. Alla fine della visione del lungometraggio, la risorsa dovrà compilare un questionario. Oltre ai soldi, sarà disponibile anche un abbonamento gratuito per un anno per le principali piattaforme streaming.

I titoli presenti in palinsesto si riferiscono tutti a tematiche natalizie. Ci sono grandi classici come "Mamma, ho perso l'aereo" e "Love Actually - L'amore davvero". Non mancano le pellicole di Capodanno, come "Harry, ti presento Sally" e "Il diario di Bridget Jones". Lo scopo è quello di aiutare il sito di recensioni a capire quali sono i film più belli da guardare, e riguardare, durante le festività.

C'è tempo fino al 4 dicembre per candidarsi.