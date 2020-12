Questo prete brasiliano porta i cani abbandonati a messa per farli adottare

In una piccola cittadina brasiliana, nella Parrocchia di Sant’Ana a Gravatá, il parroco João Paulo Araujo Gomes, aiuta i cani randagi a trovare una famiglia. Come? In un modo molto insolito. Il prete, amante e difensore degli animali, approfitta delle sue messe per convincere i parrocchiani ad adottare i cani che trova per strada. Li porta in chiesa durante le funzioni religiose e cerca per loro una famiglia, con la speranza che qualche fedele voglia accoglierli in casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PadreJoao Paulo Araujo Gomes (@padrejoaopaulo)

La commovente storia che arriva dal Brasile, insegna che ogni modo è utile per trovare una casa agli animali abbandonati. Il sacerdote è molto attivo anche sui social, e in particolare su Instagram, dove posta molte foto insieme agli animali da adottare. Finché non trovano una sistemazione, i cani sono amati, curati e coccolati dal parroco: li porta dal veterinario, li nutre e li porta a messa la domenica. I parrocchiani amano questa scelta e accorrono numerosi ogni domenica nella chiesta di Sant'Ana.

João Paulo ha spiegato che tutto è iniziato quando alcuni parrocchiani sono andati in chiesta per vendere biscotti, il cui ricavato sarebbe andato in beneficenza. "Ho proposto di prendere i cani, adottarli e permettere loro di restare in chiesa". Ed è così che ha iniziato a prendersi cura dei randagi cercando di trovar loro una sistemazione.