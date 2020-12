Postamat in tilt eroga denaro all'impazzata: anche 1.500 euro più della richiesta

Un bancomat che impazzisce e comincia a "regalare" banconote a chiunque faccia un prelievo è il sogno di tanti. E non è impossibile che accada. Ne sanno qualcosa alcuni correntisti di Poste Italiane di Sciacca, in provincia di Agrigento.

A quanto pare, infatti, è accaduto proprio questo al Postamat dell’ufficio in contrada Perriera. A causa di un guasto tecnico, il sistema ha iniziato ad erogare somme diverse da quelle richieste. E se qualcuno si è visto consegnare un importo inferiore, altri hanno invece ricevuto più soldi della somma indicata. In alcuni casi, fino a 1.500 euro in più!

Il guasto è stato prontamente segnalato da circa una dozzina di correntisti. Così il direttore dell'ufficio postale si è visto costretto a confermare il problema tecnico (dovuto ad un errore nel caricamento delle banconote). Inoltre ha invitato "i fortunati" correntisi che avevano ricevuto più denaro della richiesta a restituire l'eccedenza presso la filiale.

Un appello poco fortunato quello del direttore Accursio Bentivegna. Dal momento che, come hanno confermato alcuni giornali locali, per il momento si è presentato solo un onesto signore per restituire il denaro. Per gli altri, comunque, è solo questione di tempo, dal momento che il personale dell'Ufficio Postale sta lavorando per risalire a tutte le transazioni effettuate nelle ultime 48 ore.

(Credits photo: Getty)