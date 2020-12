Pordenone è la città italiana dove si vive meglio

Italia Oggi e l’Università di Roma La Sapienza hanno decretato, anche quest'anno, la città italiana in cui si vive meglio. È Pordenone. L'ultimo posto della classifica è, invece, occupato da Foggia. La lista sul tenore di vita nel Bel Paese è un appuntamento fisso, e fa vedere come cambia la situazione di anno in anno.

Ovviamente i 365 giorni che stanno per finire sono stati stravolti dal Covid-19: i dati sono vincolati a questa emergenza. È così che luoghi che hanno sempre troneggiato, subiscono una brutta battuta da arresto e indietreggiano. Come Lodi (37 posizioni in meno), Milano (16 posizioni in meno), Piacenza (41 posizioni in meno), Cremona (46 posizioni in meno).

Nella top 5, oltre a Pordenone, ci sono: Trento, Vicenza, Padova e Ascoli Piceno. Il divario tra nord e sud resta sempre molto grande. Le Regione del meridione, purtroppo, sono i posti dove la qualità della vita arriva sotto livelli accettabili.

Le grandi città, infine, non brillano: Roma, infatti, è al 50esimo posto, mentre Milano al 45esimo.