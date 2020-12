Il ricordo della figlia di Paul Walker a 7 anni dalla sua morte

Sono passati 7 anni dalla morte dell'attore Paul Walker, che morì a soli 40 anni alla guida della sua auto in uno scontro fatale. Sua figlia Meadow, oggi 22 enne, ricorda l'amato papà con una foto su Instagram: "Oggi è una stupida giornata da ricordare con tristezza. Oggi è una celebrazione dell'amore e della felicità che hai portato al mondo. Ecco una foto di me e del mio migliore amico mentre dormiamo...".

Meadow aveva 15 anni quando suo padre Paul Walker, noto attore della saga "Fast and The Furious", morì in un incidente stradale, a causa di un guasto di fabbricazione della Porsche che guidava. Nel settembre 2015, la figlia ha intentato una causa contro la causa automobilistica per la morte di suo padre. Walker era un appassionato di auto e ha partecipato a varie corse: prima della morte si stava preparando proprio ad uno show automobilistico.

Meadow, nata dalla relazione tra Paul Walker e Rebecca Soteros, fa la modella e non è la prima volta che posta scatti di lei bambina con suo padre. Qualche mese fa, nel giorno del suo compleanno, gli ha dedicato una fondazione per aiutare le persone in difficoltà, l’ambiente e gli animali.