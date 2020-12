Il monolite scomparso nello Utah è ricomparso in Romania

Un evento misterioso accomuna la Romania e lo Utah: in entrambi i Paesi, infatti, è stato rinvenuto uno strano monolite di metallo. La scoperta nello stato americano risale al 23 novembre, mentre quella in una zona collinare della Romania è del 26, quando qualcuno ha rivelato la presenza dello strano oggetto scrivendo un messaggio all’indirizzo di posta elettronica della redazione dell’emittente radiofonica locale Jurnal FM. Il monolite si trova nel Petrodava Dacian Fortes, una fortezza storica e nonché sito archeologico della città di Piatra Neamt.

Il blocco di metallo è alto circa quattro metri, è lucido e si trova a pochi metri di distanza dai resti del più antico monumento storico di Piatra Neamt. Dall’altra parte c’è il Monte Ceahlau, definito dalla popolazione locale come la “Montagna Sacra”.

Gli esperti adesso stanno analizzando il monolite sul quale aleggia ancora il mistero. Rocsana Josanu, funzionario della cultura e del patrimonio, ha dichiarato ai media locali: “Abbiamo iniziato a esaminare lo strano aspetto del monolite. Stiamo indagando. È certo che non si tratti di un bene demaniale, ma ancora non sappiamo chi possa essere il proprietario, considerando anche che è situato in un’area protetta di un sito archeologico. Prima di poter installare qualsiasi così in questo luogo, infatti – ha sottolineato – serve il permesso della nostra istituzione, che deve essere approvato dal Ministero della Cultura”.

Tra l’altro, lo scorso weekend il monolite rivenuto nel deserto dello Utah sembra essere scomparso. Il mistero, insomma, si infittisce: i due blocchi di metallo sono stati posizionati lì da qualcuno per un motivo ben preciso, ma al momento nessuno sa ancora spiegare quale sia. Non resta che attendere ulteriori notizie.