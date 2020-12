A 4 anni telefona a McDonald’s e ordina 65 euro di cibo

A Recife, in Brasile, vive Raissa Andrade una donna di 32 anni con suo figlio Tom, di 4 anni.La donna ha per un momento lasciato incustodito il suo telefono e in un attimo il figlioletto ha colto l'occasione al volo. Come lei stessa ha documentato sui social, Tom ha deciso di ordinare al telefono 65 euro di cibo da asporto McDonald's. Raissa ha postato su Instagram una foto del figlio, orgogliosamente seduto davanti a molti sacchetti di cibo McDonald’s nella loro sala da pranzo.

Raissa ha raccontato di aver ordinato spesso cibo nel fast food durante la pandemia, per evitare di uscire di casa e Tom ha evidentemente imparato come fare. Un giorno, la mamma era appena tornata da una visita medica ed era andata a farsi una doccia. Mentre Raissa era in bagno, Tom ha preso il suo telefono e ha usato l’opzione vocale per effettuare un ordine da consegnare a domicilio, confermando anche l’indirizzo di casa. Il bimbo evidentemente non ha badato a spese perché ha ordinato un pasto da re.

L’ordine di Tom è infatti costato circa 65 euro (400 real brasiliani) e includeva 6 Happy Meal, 6 menu promozionali, 10 frappè, 8 McSundae, 8 bottiglie d’acqua e 8 giocattoli in offerta speciale. Insomma non si è fatto scappare nulla per avere un pasto molto abbondante, per la sua grande gioia.

La risposta di Mcdonald's non si è fatta attendere. L'azienda ha scritto alla mamma su Instagram: "Mamma, ti invieremo un regalo proprio ora così puoi continuare a festeggiare questo lunedì. Ma non dirlo al piccolo."